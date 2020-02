Mercato – L’Inter guarda in casa Chelsea: Alonso e Palmieri i nomi per la fascia sinistra

L’Inter inizia a studiare le proprie mosse già per il mercato estivo: la volontà del club è quella di migliorare ancora di più una rosa che fino a questo momento ha fatto più che bene soprattutto in campionato, occupando il terzo posto in classifica a tre punti dalla vetta. Si lavora dunque per giugno ed in particolare Ausilio e Marotta guardano con attenzione in casa del Chelsea.

Come riporta Tuttosport infatti la fascia sinistra avrà bisogno di nuova linfa dopo l’esperimento fallito Cristiano Biraghi e la non più giovane età di Young ed Asamoah. L’Inter ci proverà per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Entrambi erano già stati sondati nel mercato di gennaio ma il prezzo richiesto dai Blues per lasciarli andare via era decisamente troppo elevato e dunque si aspetterà l’estate per l’affondo decisivo e dare una nuova spinta sulla fascia sinistra.

