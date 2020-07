Dalla Germania – Il Tottenham fa sul serio per Perisic: Mourinho è pazzo del croato

Il mercato, com’è giusto che sia, passa anche dalle cessioni. Una di queste, in casa Inter, potrebbe essere quella di Ivan Perisic, in bilico tra il riscatto da parte del Bayern Monaco ed il ritorno ad Appiano Gentile, dove, però, non ci sono piani per lui. Nel caso in cui i biancorossi decidessero di far terminare l’avventura tedesca del croato, un’opzione potrebbe essere il passaggio al Tottenham.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Fussball Transfers, infatti, gli Spurs avrebbero iniziato a chiedere informazioni riguardo all’ex Wolfsburg. José Mourinho lo seguiva insistentemente già ai tempi del Manchester United, con l’Inter che, alla fine, aveva deciso di tenerlo tra le proprie fila.

Ora, però, Perisic non rientra nei piani dei Antonio Conte e lo Special One, che in passato l’ha definito “un giocatore fantastico“, vorrebbe averlo nel suo Tottenham.

