Accusato di non rispettare le regole, ma la foto è di 4 anni fa. Brozovic sbotta: “Stai zitto, deficiente!”

Guai a far arrabbiare Marcelo Brozovic, per conferma chiedere ad as09_official. Il centrocampista croato dell’Inter solitamente regala grandi risate sui social, con storie divertenti o meme virali. Questa volta però ha risposto con le maniere forti ad un commento di un follower che lo ha accusato di non rispettare il protocollo di sicurezza previsto dal governo.

“Mi fa piacere che hai rispettato la legge sedendoti dietro ma la mascherina te la potevi pure comprare con tutti quei soldi che tieni”, commenta as09_official sotto l’ultima foto pubblicata di Brozovic in compagnia di un’amico in auto. Il croato ha replicato con durezza: “Stai zitto, era 4 anni fa deficiente”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!