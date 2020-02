Di nuovo l’Inter per Viviano: la prima volta fu per un errore del dg del Bologna

L’Inter sembrerebbe intenzionata ad assicurarsi i guantoni di Emiliano Viviano. Il tutto a causa dell’infortunio di Handanovic, più serio del previsto, che rischia di tenere il numero uno sloveno lontano dai campi per diverso tempo. Gli alti e bassi messi in mostra da Padelli contro il Milan e la mancanza di una vera riserva alle spalle dell’ex Torino – con il giovanissimo Filip Stankovic aggregato alla prima squadra dopo il ko del capitano – avrebbero spinto la dirigenza nerazzurra a muoversi sul mercato alla ricerca di un altro portiere sul quale poter fare affidamento in caso di necessità.

La scelta è ricaduta su Viviano, attualmente svincolato e reduce dall’esperienza con lo Sporting Lisbona e con la Spal. L’ex numero uno, tra le altre, della Sampdoria ha già indossato i colori nerazzurri in carriera, in una trattativa nata quasi per errore. L’Inter infatti nel febbraio 2009 scelse di acquistare la metà del suo cartellino dal Brescia ritrovandosi, nel giugno dello stesso anno, a gestirlo in comproprietà con il Bologna dopo la scelta del club rossoblù di acquistare la metà tra le mani del Brescia.

Dopo aver rinnovato la comproprietà per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011, il 25 giugno 2011 avviene il fattaccio. L’Inter acquista l’intero cartellino di Viviano offrendo 4,2 milioni contro i 2.35 messi sul piatto dal Bologna. Un affare deciso dall’errore del direttore generale dei rossoblù Stefano Pedrelli: il dg infatti non compilò nella maniera corretta il modulo utilizzato per presentare l’offerta e, di fatto, per il confronto ufficiale della proposta del Bologna non venne considerata l’intera cifra pattuita dal club, ovvero i 4,71 milioni, bensì la metà, 2,355 milioni.

Nel caso in cui il Bologna avesse presentato la sua offerta seguendo tutte le procedure, l’Inter avrebbe perso il giocatore alle buste. Grazie ad un errore invece i nerazzurri hanno acquistato il portiere che, nel corso della sua avventura a Milano, non esordirà mai con la Beneamata. Giro di prestiti e comproprietà per Viviano, poi acquistato a titolo definitivo dal Palermo nell’estate del 2012. Il tutto fino ad oggi, quando il portiere fiorentino e l’Inter tornano ad incrociare le proprie strade. Visite mediche superate da parte del numero uno, ad un passo dalla sua seconda vita con la Beneamata.

