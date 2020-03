Emergenza Coronavirus, importante donazione di Pirelli e China Construction Bank alla Regione Lombardia

Gara di solidarietà per tentare di aiutare ospedali e staff sanitario in prima linea in questo momento di emergenza nazionale e mondiale per il Coronavirus. In Lombardia dopo l’importante donazione dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti va registrato anche l’importante intervento di Pirelli, storico sponsor del club nerazzurro che in collaborazione con China Construction Bank ha donato 65 ventilatori per terapia intensiva, 5.000 tute protettive per gli operatori sanitari e 20.000 maschere facciali. Lo rende noto Pirelli con una nota sul proprio sito ufficiale.

