Gabigol Pallone d’Oro sudamericano: “Felice di essere il nuovo Re”

Un anno perfetto, o quasi, per Gabigol che dall’incubo del passaggio a vuoto in Europa è rinato in Brasile. Un’annata davvero spettacolare in prestito al Flamengo per l’attaccante brasiliano che dal 1° gennaio tornerà ad essere nei fatti un giocatore dell’Inter (ma prima di ripartire di nuovo) dopo 12 mesi di gol a valanghe e trofei, con il titolo di campione del mondo per club sfiorato perdendo in finale con il Liverpool.

Oggi la notizia anche della vittoria del titolo di Pallone d’Oro sudamericano come miglior calciatore del continente, celebrato sui social dall’attaccante con questo post: