Inter, Handanovic insegna: l’anno prossimo sarà doppio n.1 tra i pali. Radu e Musso i candidati

L’infortunio di Samir Handanovic ha insegnato qualcosa in casa Inter, con la dirigenza che, secondo Tuttosport, è intenzionata a cambiare qualcosa nella batteria dei portieri in vista della prossima stagione. Non tanto a causa del rendimento di Daniele Padelli, che contro l’Udinese si è fatto trovare pronto, quanto perché, le big, non possono permettersi una differenza così netta tra il portiere titolare e la sua prima riserva. Sull’esempio della Juventus con Szczesny-Buffon, quindi, anche l’Inter è pronta ad adeguarsi e ad assicurarsi un ‘numero 1 bis’.

In particolare, il probabile rinnovo di Padelli porterà con sé una scalata dal ruolo di secondo a quello di terzo portiere, mentre come vice-Handanovic se la giocano in due: Ionut Radu e Juan Musso. Il rumeno è già di proprietà dell’Inter ed ha disputato un’ottima prima parte di stagione al Genoa, ma l’argentino gode di molti estimatori a Milano. Nel caso si decidesse di puntare su di lui, è probabile che nell’operazione venga inserito proprio Radu, che andrebbe a sostituirlo all’Udinese.

