LIVE – Le PAGELLE di Inter-Napoli in diretta su Passione Inter

Dopo tre precedenti stagionali, tra l’andata del San Paolo in campionato e il doppio incrocio della Coppa Italia, Inter e Napoli si trovano nuovamente di fronte nella sfida di questa sera in programma a San Siro. Un match che per i nerazzurri può valere tanto, vista la lotta accesissima con Atalanta e Lazio per il secondo posto. Tra le scelte di Antonio Conte effettuate questa sera, spiccano ovviamente le esclusioni di Eriksen e Lautaro Martinez, entrambi però titolari nell’ultima gara in campionato dello scorso sabato contro il Genoa. Con queste premesse, Passione Inter – come di consueto – vi proporrà in diretta le pagelle live di Inter-Napoli che trovate a seguire.

LE PAGELLE DI INTER-NAPOLI

HANDANOVIC 7 –

D’AMBROSIO 7 –

DE VRIJ 6 –

BASTONI 6.5 –

CANDREVA 6 –

BROZOVIC 6 –

BARELLA 6.5 –

BIRAGHI 6.5 –

BORJA VALERO 5 –

LUKAKU 6.5 –

SANCHEZ 6 –

