Social – Cinque anni fa, il ritiro della numero 4 di Javier Zanetti: “Orgoglioso di essere parte della storia di questo club”

Sono già passati cinque anni: il 4 maggio 2015, in occasione dello “Zanetti and friends Match for Expo“, match benefico organizzato per promuovere l’Expo di Milano, venne annunciato il ritiro della storica numero 4 di Javier Zanetti, a poco meno di un anno dalla sua ultima gara in carriera, avvenuta il 18 maggio 2014 in trasferta contro il Chievo.

Per lo speciale anniversario, il memorabile capitano nerazzurro ha ricordato quella serata con un post sul suo profilo Twitter, dimostrando ancora una volta il suo amore per l’Inter: “È più di una semplice maglia. È una storia d’amore e di vita, una famiglia, una seconda pelle. Cinque anni fa, oggi, il ritiro della ‘numero 4’ per cui ringrazieró sempre l’Inter: essere parte della storia di questo club è un orgoglio, ogni giorno“.

