Social – Il Barcellona vuole Lautaro? Si, ma i tifosi invocano… Javier Zanetti!

Il Barcellona è sulle tracce di Lautaro Martinez ma la trattativa è ormai ferma da settimane grazie al pugno duro tenuto dall’Inter sul costo dell’operazione. Oggi però il sogno dei tifosi blaugrana non è il Toro, bensì un altro argentino sempre nerazzurro: Javier Zanetti.

L’ex capitano interista ha pubblicato una foto in piscina con i suoi nipoti mostrando un fisico ed una forma davvero invidiabile per un uomo di 46 anni. Il fisico è sempre stato un punto forte di Zanetti ed anche dopo aver chiuso la carriera agonistica non sfigura. Sotto il post su Twitter del Mundo Deportivo, alcuni tifosi del Barcellona hanno commentato così: “Prendiamolo al posto di Semedo!”. Ecco il post:



