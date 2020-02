Social – Steven Zhang e Palm Angels insieme: la collaborazione nasce… su Instagram!

Una collaborazione che nasce in DM. E’ la storia di Steven Zhang e di Palm Angels, prossimi partner grazie ad un accordo nato, in fase ancora embrionale, su Instagram. Attraverso una Instagram Story pubblicata dal patron dei nerazzurri emerge la strana richiesta lanciata dal noto brand proprio tra i messaggi del social network ormai più famoso del mondo.

“Steven, creiamo una collaborazione, sono un grande fan dell’Inter!”, scrive Palm Angel. Immediata la risposta del presidente interista: “Ok!!!!!!!” con, in allegato, i colori nerazzurri. Nuova collaborazione in arrivo dunque per la Beneamata: nei prossimi giorni verranno svelati i nuovi dettagli. Queste, intanto, le Instagram Stories pubblicate da Steven Zhang.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!