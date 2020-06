TS – Inter, 6 big per 3 posti: ecco il futuro centrocampo dell’Inter

I progetti dell’Inter per il prossimo anno sono chiari; i nerazzurri ci saranno fino alla fine per la lotta scudetto mentre in Europa l’obiettivo minimo è di tornare tra le prime 16. Il passaggio fondamentale per far si che questo avvenga è mettere mano sul mercato; sia Zhang che Marotta sembrano essere più che convinti delle potenzialità di questo progetto e vogliono fare di tutto per mettere a disposizione di mister Conte la miglior rosa possibile.

Snodo fondamentale del mercato dei nerazzurri sarà quello relativo al centrocampo; proprio secondo Conte, la mediana è stato uno dei problemi più grandi di questa squadra in quanto era formato da solamente tre titolari e tre alternative non altrettanto valide. La musica dovrà quindi cambiare, e si punterà ad avere un centrocampo da vera big, con 6 titolari potenziali che ruotano a seconda delle diverse necessità.

Il primo passo è stato mosso sicuramente nel mercato di gennaio con un acquisto importante come quello del danese Christian Eriksen, ma non finisce qui. Marotta starebbe fin da subito portando avanti una trattativa ostica con il Brescia per il gioiello Sandro Tonali, ambito da tutta Europa; i contatti con il suo entourage sarebbero più che avanzati mentre sul fronte trattativa con il club ancora non si è giunti ad un accordo definitivo. Con l’acquisto di Tonali che si aggiungerebbe a Eriksen, Brozovic, Barella e Sensi, mancherebbe solo un ultimo nome; a quanto trapela la dirigenza nerazzurra starebbe seriamente pensando di tenere Radja Nainggolan, di ritorno dal prestito col Cagliari. Il belga sarebbe la pedina perfetta per completare un centrocampo che sarebbe stellare, a livello delle big europee.

