TS – Kulusevski ha deciso: vuole solo l’Italia. Nerazzurri pronti all’asta per lo svedese

Non ancora un promesso sposo ma senza dubbio il prescelto. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Dejan Kulusevski per rinforzare il proprio centrocampo ed il calciatore dell’Atalanta, oggi in prestito al Parma, sarebbe già pronto al suo ‘sì’. Tutto però in ottica estiva, perchè a gennaio lo svedese non si muoverà dal club dei ducali. Tuttosport ha inoltre evidenziato un altro grande aspetto che avvicina il giocatore alla formazione di Conte, ovvero la sua scelta di continuare a brillare in Italia.

Nessuna meta all’estero nella lista dei desideri di Kulusevski che avrebbe infatti già chiuso le porte agli assalti dei club esteri, pronti a strappare il gioiello dei bergamaschi allontanandolo così dall’Italia. Area circoscritta al territorio italiano per l’asta destinata ad incendiare il prossimo mercato estivo. Il tecnico nerazzurro potrà contare dunque su un alleato in più per rendere ancor più luminosa la sua linea mediana: Dejan Kulusevski vuole solo l’Italia, ma la base di partenza per strapparlo dalla concorrenza fa innescare la corsa da 35 milioni più bonus.

