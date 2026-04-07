Quote e pronostici Como-Inter: l’ultimo ostacolo?
I migliori consigli per la gara di domenica 12 aprile
Dopo una fase di flessione, coincisa con tre partite consecutive in campionato senza vittorie, nell’ultimo turno post sosta per le nazionali l’Inter è tornata a ruggire, ribaltando la Roma con un sonoro 5-2 tra le mura amiche di San Siro. Una vittoria fondamentale, anche perché ottenuta nella giornata in cui si sono sfidate Napoli-Milan, match terminato 1-0 per i partenopei. Ora per i nerazzurri arriva l’altro avversario più ostico di questo finale di stagione, ovvero il Como di Fabregas, frenato a sorpresa dallo 0-0 maturato contro l’Udinese.
Scommessa consigliata: Under 2,5
Al Sinigaglia si affronteranno due ottimi attacchi (il migliore del campionato, l’Inter, e il terzo classificato a -1 dal secondo, il Como), ma anche due ottime difese: la migliore del campionato, il Como, e la terza classificata, l’Inter. La partita potrebbe quindi risultare sia apertissima e molto spettacolare, sia bloccata e molto tattica. Se un precedente a San Siro (la gara d’andata di questa stagione) ha regalato un sonoro 4-0, in tutti gli altri duelli non si è mai andati oltre i due gol segnati in totale. E in quello più recente in Coppa Italia, giocato un mese fa, non ci si è mossi dallo 0-0.
Le quote di Como-Inter
Queste le principali quote di Como-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:
|1
|X
|2
|3.10
|3.40
|2.20
|GOL
|NO GOL
|1.70
|2.05
|1X
|1-2
|x2
|1.60
|1.30
|1.33
Probabili formazioni Como-Inter
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
Dove vedere Como-Inter: diretta tv e streaming
Como-Inter verrà trasmessa domenica 12 aprile alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Como-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN