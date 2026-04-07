Quote e pronostici Como-Inter: l’ultimo ostacolo?

Dopo una fase di flessione, coincisa con tre partite consecutive in campionato senza vittorie, nell’ultimo turno post sosta per le nazionali l’Inter è tornata a ruggire, ribaltando la Roma con un sonoro 5-2 tra le mura amiche di San Siro. Una vittoria fondamentale, anche perché ottenuta nella giornata in cui si sono sfidate Napoli-Milan, match terminato 1-0 per i partenopei. Ora per i nerazzurri arriva l’altro avversario più ostico di questo finale di stagione, ovvero il Como di Fabregas, frenato a sorpresa dallo 0-0 maturato contro l’Udinese.

Scommessa consigliata: Under 2,5

Al Sinigaglia si affronteranno due ottimi attacchi (il migliore del campionato, l’Inter, e il terzo classificato a -1 dal secondo, il Como), ma anche due ottime difese: la migliore del campionato, il Como, e la terza classificata, l’Inter. La partita potrebbe quindi risultare sia apertissima e molto spettacolare, sia bloccata e molto tattica. Se un precedente a San Siro (la gara d’andata di questa stagione) ha regalato un sonoro 4-0, in tutti gli altri duelli non si è mai andati oltre i due gol segnati in totale. E in quello più recente in Coppa Italia, giocato un mese fa, non ci si è mossi dallo 0-0.

Le quote di Como-Inter

Queste le principali quote di Como-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 3.10 3.40 2.20 Bet365

GOL NO GOL 1.70 2.05 Betsson

1X 1-2 x2 1.60 1.30 1.33 Snai

Probabili formazioni Como-Inter

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Dove vedere Como-Inter: diretta tv e streaming

Como-Inter verrà trasmessa domenica 12 aprile alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Como-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN