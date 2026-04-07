Dove vedere Como-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Como-Inter, 32^ giornata Serie A

Dopo una fase di flessione, coincisa con tre partite consecutive in campionato senza vittorie, nell’ultimo turno post sosta per le nazionali l’Inter è tornata a ruggire, ribaltando la Roma con un sonoro 5-2 tra le mura amiche di San Siro. Una vittoria fondamentale, anche perché ottenuta nella giornata in cui si sono sfidate Napoli-Milan, match terminato 1-0 per i partenopei. Ora per i nerazzurri arriva l’altro avversario più ostico di questo finale di stagione, ovvero il Como di Fabregas, frenato a sorpresa dallo 0-0 maturato contro l’Udinese.

Como-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Como-Inter verrà trasmessa domenica 12 aprile alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Como-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Como-Inter in diretta insieme a voi!