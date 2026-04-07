Nella vittoria rotonda per 5-2 ottenuta dall’Inter contro la Roma la domenica di Pasqua, una delle cose saltate maggiormente agli occhi di molti sono state le esultanze molto sentite e partecipate da parte di tutta la rosa ai gol. Non solo a quelli di Lautaro Martinez, tornato dopo oltre un mese di stop e in rete dopo meno di un minuto, ma anche e soprattutto alle reti di Marcus Thuram e Nicolò Barella.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega il motivo. Tutto nascerebbe dal cosiddetto “patto del venerdì”, ovvero un incontro richiesto e voluto da alcuni senatori ad Appiano Gentile. In quella riunione, tenuta a porte chiuse, i giocatori si sono confrontati apertamente per ritrovare compattezza dopo alcune partite senza vittorie e una sosta per le nazionali che, Calhanoglu a parte, non ha di certo aiutato a rasserenare gli animi, dato che gli italiani e Zielinski non si sono qualificati al Mondiale. Mister Chivu era assente, ma ha comunque dato il suo benestare all’iniziativa.

Tra i giocatori più attivi per l’organizzazione dell’incontro c’è stato il capitano Lautaro Martinez, che come detto ha poi risposto anche sul campo con una doppietta al rientro dall’infortunio. In questo faccia a faccia i giocatori si sono promessi reciprocamente impegno e focus totale per raggiungere i due obiettivi stagionali rimasti: Scudetto in primis, ma anche la Coppa Italia.