Accadde Oggi – 16 Maggio 2010: l’Inter cuce il diciottesimo scudetto, secondo passo verso il triplete

A cavallo tra gli anni 2007 e 2010 le sfide tra Siena e Inter hanno sempre avuto un profumo di tricolore: nell’aprile del 2007 una doppietta di Marco Materazzi ai bianconeri permise all’Inter di Roberto Mancini di vincere aritmeticamente il quindicesimo scudetto; nel 2008, invece, un Siena mai domo riuscì a strappare un 2-2 a San Siro che mandò in psicanalisi la parte nerazzurra di Milano, con lo stesso Materazzi che si fa respingere un calcio di rigore e il titolo che sembra sfuggire all’ultima curva, prima di un rientro in extremis in pista di Zlatan Ibrahimovic sotto la piogga di Parma.

Passa un altro anno e, sempre a San Siro, i toscani sono gli spettatori di un altro scudetto nerazzurro, il primo di Josè Mourinho, vinto di fatto col 3-0 del campo ma già conquistato in realtà la notte precedente, con la sconfitta del Milan a Udine.

Arriva il 2010 e la storia non cambia: stesso sogno scudetto, stessa squadra avversaria. Cambiano invece gli interpreti: nel pomeriggio dell’Artemio Franchi è Diego Alberto Milito a mettere la zampata decisiva per il diciottesimo scudetto della storia interista, che respinge al mittente gli attacchi della Roma di Claudio Ranieri. Una zampata vincente e decisiva che vale un tricolore sofferto ma meritato e, soprattutto, il secondo trofeo di una stagione senza eguali. La Milano nerazzurra festeggia il titolo, il quinto consecutivo, anche se la mente di tutti è già proiettata al sabato successivo, con la finale di Champions League attesa tanto, troppo tempo.

