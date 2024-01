L’Inter sfida Juve e Milan: 20 milioni per il difensore

Dopo averlo già seguito in passato, l’Inter sembra essere pronta a tornare alla carica per Facundo Medina. Il difensore classe 1999 di proprietà del Lens, infatti, potrebbe essere la risposta del club nerazzurro alla Juventus per la vicenda Djalo.

Come riportato da Footmercato in Francia, infatti, la prossima estate il centrale argentino potrebbe far parlare di sé sul mercato. Oltre all’Inter, anche la Juventus e il Milan starebbero osservando il suo profilo per scatenare un’asta nel giro di pochi mesi. Ad insidiare le italiane vi sarebbe poi un club inglese, il cui nome non è stato ancora portato alla luce.

Acquistato dai francesi per 4 milioni nel 2020 dal Talleres, Medina ha raggiunto oggi una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro. L’Inter, stregata dalle sua qualità in occasione dell’amichevole giocata con il Lens nel luglio 2022, non lo ha mai davvero perso di vista e rimane vigile sui prossimi sviluppi del ragazzo.