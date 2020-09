CALCIOMERCATO INTER – L’indiscrezione lanciata da PassioneInter nelle scorse settimane sta trovando conferma: alla luce delle difficoltà per arrivare a Dzeko e Giroud, Fernando Llorente potrebbe essere il prescelto sul mercato per il ruolo di quarta punta dell’Inter. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<