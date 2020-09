INDISCREZIONE PI – Llorente idea low-cost per l’attacco. L’Inter monitora la pista, il calciatore gradisce

I nomi caldi per il mercato dell’Inter, nelle ultime settimane, riguardano soprattutto la difesa ed il centrocampo, dove Beppe Marotta sta seguendo diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Dietro le quinte, però, continua incessante il lavoro per regalare ad Antonio Conte un quarto attaccante utile a completare un pacchetto offensivo già di livello con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez.

I nomi accostati all’Inter sono diversi, e spaziano da Edin Dzeko a profili più giovani come Eddie Salcedo. Il centravanti della Roma è stato cercato con insistenza già durante la scorsa stagione, e rappresenterebbe un acquisto molto gradito ad Antonio Conte, ma il suo arrivo non sarebbe semplice, anche per l’alto ingaggio percepito dal bosniaco.

Per questo motivo dalle parti di Viale della Liberazione stanno sondando alternative che avrebbero impatto minore sul bilancio, ed uno dei nomi monitorati è quello di Fernando Llorente. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter al momento non vi è alcuna trattativa in corso, ma il profilo dell’attaccante spagnolo è stato sondato, e da parte del calciatore ci sarebbe la disponibilità a vestire la casacca nerazzurra. Se la trattativa per Dzeko ed altri calciatori non dovesse andare a buon fine, i nerazzurri avrebbero un’alternativa sicuramente valida a disposizione.

