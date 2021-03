INTER NEWS – Non sono mancati gli episodi da moviola in occasione di Torino-Inter. Se vi sono pochi dubbi sulla chiarezza del rigore assegnato all’Inter per contatto tra Izzo e Lautaro Martinez, maggiori perplessità ha lasciato la rete di Sanabria a causa di un presunto fallo su Skriniar. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-INTER >>>