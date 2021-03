L’Inter di Antonio Conte centra l’ottava vittoria consecutiva in campionato, battendo per 1-2 il Torino nel match valido per la 27a giornata di Serie A. La squadra nerazzurra si porta così momentaneamente a +9 dal secondo posto, in attesa di Milan-Napoli. In rete Lukaku e Lautaro.

LE PAGELLE DI TORINO-INTER: LAUTARO FUORICLASSE, MALISSIMO HAKIMI >>>