Torino-Inter, Stellini in conferenza: “I cambi decisivi. Bravi a restare sempre in partita, l’obiettivo…”

Ottava vittoria di fila per l’Inter di Antonio Conte sul campo difficile del Torino. Il rigore di Romelu Lukaku e soprattutto il grandissimo colpo di testa di Lautaro Martinez nel finale regalano tre punti importantissimi alla squadra nerazzurra, che si porta momentaneamente a +9 sul Milan.

Al termine della gara Cristian Stellini ha parlato in conferenza stampa: “La partita era difficile, lo sapevamo e siamo stati bravi a sfruttare gli episodi capitati. Eriksen e Sanche? Anche Ashley Young è stato importante, ci abbiamo lavorato in settimana e sapevamo che avrebbero potuto darci una marcia in più. A lavoro vanno i complimenti, sono stati decisivi anche oggi”.

SCUDETTO – “L’obiettivo è ancora lontano, gli ostacoli sono tanti. Dobbiamo seguire l’entusiasmo che ti dà vincere otto partite di fila, trasformando l’energia e mettendola in campo. Non è semplice mantenere alta l’attenzione fino alla fine. Ci aspettavamo una partita difficile, le sblocchi sfruttando tutto quello che ti lascia l’avversario. Oggi è stato poco soprattutto nel primo tempo, potevamo fare qualcosa in più, qualche 1vs1. Però siamo stati bravi, siamo stati dentro la gara. Una partita piena di insidie. Non era facile. I ragazzi hanno trovato due giocate vincenti e non è sempre facile”.

TORINO – “Sappiamo che il Torino non è una squadra che deve stare qui in classifica. Queste squadre hanno determinate caratteristiche e giocano partite con il coltello tra i denti. Hanno un livello d’attenzione altissima, oltre ai valori altissimi”.

