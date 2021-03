Torino-Inter, Vecino (Inter Tv): “Contento di essere ritornato. Non è stato facile, ma ora voglio aiutare la squadra”

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Inter Tv al termine della vittoria contro il Torino e del suo ritorno in campo dopo ben 9 mesi di stop. Ecco le sue parole: “Sono contento per la vittoria e per essere tornato in campo. E’ stata lunghissima, volevo rompere il ghiaccio per risentire l’ebrezza del campo. Non è stato facile, mi sento al 100% e voglio aiutare la squadra in questa parte finale del campionato“.