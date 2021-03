Torino-Inter, Bastoni (InterTV): “Adesso usciamo meglio da situazioni così. Gol Torino? Non ho capito cosa è successo”

Ottava sinfonia per l’Inter, che vince una partita a dir poco difficile contro il Torino di Nicola grazie alla solita LuLa. I nerazzurri vanno prima in vantaggio con il rigore di Lukaku, poi reagisce al pareggio di Sanabria con il Toro Lautaro Martinez, imbeccato di testa da uno splendido assist di Alexis Sanchez, subentrato a Brozovic. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di InterTV Alessandro Bastoni, che ha così commentato il match: “Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato, il Torino si è rivelato una squadra ostica e lo sapevamo. La differenza con l’anno scorso è che quest’anno riusciamo a uscire bene da queste situazioni. Abbiamo provate tante cose in allenamento per metterli in difficoltà, sono stati bravi loro e bravi anche noi a tornare in vantaggio dopo il pareggio.”

GOL TORINO – “In realtà non ho capito cosa è successo, ho preso la palla di testa e sono caduto, poi ho visto anche De Vrij e Barella a terra. E’ stato un gol fortuito, ci hanno colto di sorpresa su palla inattiva dove sono molto forti.”

PROSSIMA PARTITA – “Sappiamo le qualità del Sassuolo, una squadra che ti viene a prendere anche alta, quindi per noi può essere più facile fare gioco. Dobbiamo stare attenti, sappiamo quanto sarebbero importanti altri 3 punti”

