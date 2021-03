Torino-Inter, Stellini (Inter Tv): “Vinta grazie alla tecnica in panchina. Non era facile, pensiamo solo a noi stessi”

Dopo l’importantissima vittoria nel finale sul Torino, Christian Stellini si è presentato ai microfoni di Inter Tv al posto dello squalificato Conte, per commentare la prestazione dell’Inter e la partita.

Ecco le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo fatto molta difficoltà, il Torino è stato bravo a chiudere tutti gli spazi. Nel secondo tempo, grazie all’ingresso di alcuni giocatori più tecnici, siamo stati bravi a sbloccarla e a portarla a casa. Questa vittoria è importantissima, il filotto di 8 partite vale doppio”.

Messaggio alle rivali: “Giocando prima e vincendo, lanci un messaggio importante. Hai il vantaggio di aver giocato e vinto, ma noi siamo sempre concentrati su di noi e sul nostro risultato”.

Grande mentalità: “Sono stati bravi i ragazzi, sprechi tante energie in partite come questa. Non è facile reagire ad un gol preso a 10′ dalla fine, hanno mantenuto la calma e hanno trovato la giocata vincente”.

