LIVE – Segui le pagelle di Torino-Inter in diretta su PassioneInter

Dopo l’importantissima vittoria ottenuta contro l’Atalanta è tempo di tornare in campo anche per l’Inter, che quest’oggi alle ore 15 affronta il Torino di Davide Nicola. I nerazzurri saranno orfani di Arturo Vidal (operato al ginocchio) ed Antonio Conte (squalificato), mentre i granata non avranno Nkoulou e Singo per problemi Covid ed anche Rincon (squalificato).

Ecco a voi, come di consueto, le pagelle live di Torino-Inter curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch vi offriamo la live reaction del match.

All. Cristian STELLINI 6

VAI ALLA SCHEDA CON LE PAGELLE DEI CALCIATORI >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi