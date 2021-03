Torino-Inter, Lautaro goleador: eguagliato (con otto gare in meno) il bottino di 14 gol della scorsa stagione

L’Inter batte il Torino per 1-2 e vola a +9 dal Milan secondo in classifica. È successo tutto nel secondo tempo: dopo il rigore segnato da Lukaku ha pareggiato Sanabria. A cinque minuti dalla fine il bellissimo gol vittoria di Lautaro Martinez che vale tre punti. Un gol che, come riportato da OptaPaolo, porta Il Toro nerazzurro a quota 14 gol realizzati in campionato in 27 partita giocate, esattamente lo stesso bottino dell’anno scorso, quando però ci aveva impiegato 35 di partite, otto in più.

DA TORINO A TORINO: IL RITMO INFERNALE DELL’INTER