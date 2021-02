VIDEO – La Lu-La fa grande l’Inter: ricordi le coppie gol della storia nerazzurra?

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez con 17 e 13 gol sono la coppia più prolifica in Italia, la seconda in Europa (alle spalle solo di Lewandowski e Muller). I due attaccanti nerazzurri si trovano a meraviglia come hanno anche dimostrato nel derby con il Milan. Ecco alcune delle migliori coppie gol della storia dell’Inter

