Mancano ormai pochi giorni all‘inizio del mercato di gennaio, che, nonostante i piani iniziali della dirigenza, potrebbe vedere anche l’Inter trai club protagonisti di alcuni movimenti in entrata. I nerazzurri, infatti, starebbero valutando l’acquisto di un esterno destro di centrocampo, ma non solo.

Vediamo, allora, tutti i nomi più caldi per il mercato dell’Inter in ogni zona del campo.

