Come ogni 9 marzo che si rispetti, quest’oggi celebriamo il compleanno numero 115 dell’Inter. La storia di un club vincente, fondato su valori nobili come la fratellanza nel mondo per abbattere ogni barriera e portare ovunque i colori nerazzurri.

Era infatti il 9 marzo 1908 quando un gruppo di dissidenti del Milan Football and Cricket Club (sì, proprio il Milan), riuniti dal dissenso verso la linea societaria che imponeva il divieto di tesserare giocatori stranieri, al ristorante “Orologio” di Milano maturarono l’idea di far nascere una nuova società di calcio: l’Internazionale, appunto, frutto di una notte di genio di Giorgio Muggiani e di tutti i 44 fondatori della società.

Una società che (ma loro ancora non lo sapevano), nata da una protesta, avrebbe poi segnato un solco nel calcio europeo, con successi importanti, record storici e con alcune delle formazioni più forti della storia del calcio: 43 trofei dopo, sia a livello nazionale che internazionale.