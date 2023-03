Futuro giovane e italiano: l’Inter punta Scalvini e Baldanzi

Non ci saranno fuochi d’artificio nel mercato dell’Inter. Le ristrettezze economiche imposte dalla condizione societaria permetteranno ai nerazzurri di fare pochi e oculati investimenti. La dirigenza interista, in tal senso, sembra voler puntare su profili giovani e italiani.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, due obiettivi importanti per l’Inter sarebbero Giorgio Scalvini e Tommaso Baldanzi, entrambi 2003, uno all’Atalanta e l’altro all’Empoli. Operazioni non semplici: i toscani, in particolare, hanno ribadito la volontà di trattenere il loro talento per almeno un altro anno.

In estate, allora, l’Inter potrebbe puntare tutto sul difensore dell’Atalanta. C’è bisogno di un investimento economico importante, e nella trattativa potrebbero finire anche giocatori come Fabbian e Satriano. In ogni caso, i nerazzurri potrebbero essere disposti a fare un sacrificio per un talento del calibro di Scalvini.