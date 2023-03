Gds – L’Inter pensa alla rivoluzione in attacco: occhi su Scamacca

L’attacco dell’Inter sta vivendo una stagione da alti e bassi. Lautaro Martinez è diventato un leader a tutto tondo, ma i suoi compagni di reparto stanno faticando un po’. La dirigenza nerazzurra, allora, pensa a una possibile rivoluzione a fine stagione: tranne il Toro nessuno può essere certo di rimanere e la società interista sta cercando nuovi nomi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono tornati a osservare Gianluca Scamacca, in difficoltà al West Ham nel 2023. L’Inter lo aveva già avuto nel mirino, ma le pretese del Sassuolo erano troppo altre. Ora lo scenario potrebbe cambiare: l’idea sarebbe quella del prestito oneroso, sfruttando il desiderio del giocatore di tornare in Italia per rilanciarsi.

Chi farà eventualmente spazio a Scamacca? L’attaccante italiano potrebbe essere il sostituto perfetto di Dzeko, il cui rinnovo di contratto si sta complicando, con l’addio all’Inter sempre più probabile. Ma non c’è solo il bosniaco in bilico: lo stesso Lukaku non è certo di rimanere in nerazzurro e, anzi, Marotta ha dato per sicuro un ritorno a Londra a giugno, per poi valutare il da farsi. Certo, invece, l’addio di Correa, mai davvero convincente con la maglia dell’Inter.