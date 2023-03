L’Inter interrompe le trattative per i rinnovi: quale futuro per Dzeko?

La stagione di Edin Dzeko ha preso una brutta china: dopo un finale di 2022 da protagonista e due gol fondamentali nel 2023 (Napoli e Milan in Supercoppa), il bosniaco si è inceppato e non è più andato a segno. Il suo rinnovo di contratto con l’Inter, allora, certo fino a qualche settimana fa, non è più tanto sicuro.

La stagione dei nerazzurri è entrata in una fase delicata. Le prossime partite determineranno il raggiungimento o meno degli obiettivi stagionali e, dunque, c’è bisogno di massima concentrazione. Per questo motivo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, le trattative per i rinnovi sono sospese fino a fine stagione.

Con Dzeko, c’è silenzio da gennaio e permane una distanza importante: l’entourage del bosniaco chiede due anni di contratto, l’Inter vuole offrirne uno. Doveva esserci un nuovo contatto in primavera, ma ora dovrebbe essere rimandato. Se non ci sarà un avvicinamento da una delle due parti, pertanto, l’addio sarà ufficiale, con il Cigno di Sarajevo pronto a provare un’esperienza negli Stati Uniti.