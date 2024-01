Analisi TOTALE Fiorentina-Inter, segreti, Preview e Formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI FIORENTINA-INTER

Entrambe reduci dalla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, Fiorentina e Inter riabbracciano il campionato e si troveranno di fronte nella 22a giornata di Serie A. La sfida dell’Artemio Franchi di domenica sera, a una settimana dal big match con la Juventus, sarà arbitrata da Gianluca Aureliano e sarà in diretta esclusiva su DAZN.

Che tipo di partita attende l’Inter? Proviamo a capirlo nella nostra analisi.

SCORRI SCHEDE>>>