Inter-Lazio è la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023, la prima con il format Final Four. La gara si disputerà venerdì 19 gennaio alle ore 20 italiane (le 22 locali) in Arabia Saudita, all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. Sarà il secondo incrocio stagionale fra le due squadre, dopo quello del 17 dicembre all’Olimpico risoltosi con una vittoria per 2-0 a favore degli ospiti grazie ai gol di Lautaro e Thuram.

I nerazzurri giocano la competizione in quanto vincitori della Coppa Italia 2022-23, mentre i biancocelesti si sono qualificati in virtù del secondo posto ottenuto nell’ultima edizione della Serie A, alle spalle del Napoli e davanti proprio alla squadra di Simone Inzaghi.

L’altra semifinale fra i campioni d’Italia e i finalisti perdenti della coppa nazionale, ovvero Napoli-Fiorentina, si giocherà il giorno prima (giovedì) alla stessa ora. La finale è in programma lunedì 22 gennaio alle 20 italiane.

Inter-Lazio: stato di forma

Inter

L’Inter è prima in classifica in Serie A grazie a un ritmo impressionante che le ha permesso di totalizzare 51 punti su 60 disponibili. I nerazzurri contano sul miglior attacco (49 gol fatti) e sulla miglior difesa (10 reti subite) del torneo, con una differenza reti di +39. Diverso l’andamento nelle altre competizioni: in Champions League la squadra di Inzaghi si è qualificata da seconda nel girone dietro la Real Sociedad, mentre in Coppa Italia ha rimediato una precoce eliminazione con il Bologna, agli ottavi di finale.

Dopo un autunno caratterizzato da prestazioni sfavillanti, l’Inter ha vissuto una flessione fisica tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, periodo nel quale ha incassato la sopracitata sconfitta con il Bologna, prevalendo poi sul Lecce, pareggiando con il Genoa e vincendo solo negli ultimi istanti contro il Verona. Tuttavia, l’ultimo impegno ci lascia pensare a una brillantezza ritrovata: il 5-1 a Monza è stato spettacolare.

Lazio

La Lazio occupa il quinto posto della classifica di Serie A a pari punti con l’Atalanta (33), con 24 gol fatti e 20 gol subiti, a una sola lunghezza dalla Fiorentina quarta e attualmente qualificata alla prossima Champions League. Nella competizione europea più prestigiosa, i biancocelesti si sono qualificati da secondi nel girone dietro l’Atletico Madrid. In Coppa Italia, la squadra di Maurizio Sarri è da poco approdata in semifinale (dove affronterà la Juventus in doppia sfida) dopo aver battuto Genoa agli ottavi e Roma ai quarti, in un derby sempre sentitissimo.

I capitolini sono partiti malissimo in campionato e, prima che terminasse la fase a gironi della Champions League, stazionavano a metà classifica con ben 7 sconfitte incassate. A fare da contraltare c’erano tuttavia le buone prestazioni europee. Dalla sconfitta con l’Inter in poi, però, la Lazio ha invertito la rotta anche in campionato e attualmente vive il suo miglior momento stagionale: arriva da cinque vittorie consecutive fra tutte le competizioni, con soli 2 gol subiti e 3 clean sheets.

Inter-Lazio in Supercoppa

Sono due i precedenti fra nerazzurri e biancocelesti in Supercoppa. Entrambi sorridono ai capitolini e risalgono al 2000 e al 2009. Nella prima occasione, la Lazio di Eriksson si impose sull’Inter di Lippi all’Olimpico con un pirotecnico 4-3. Nove anni dopo, l’incrocio avvenne fuori dai confini nazionali, proprio come stavolta: fu la Cina, nello specifico Pechino, ad ospitare la sfida tra la squadra di José Mourinho e quella di Davide Ballardini. Prevalse la Lazio 2-1, contro un’Inter autrice comunque di un’ottima prova e che in quella stagione avrebbe vinto tutto. A parte, appunto, la Supercoppa.

Per quanto riguarda il palmarès, l’Inter ha vinto 7 volte il trofeo, esattamente come il Milan. Di meglio ha fatto soltanto la Juventus. I nerazzurri cercano l’ottava affermazione che sarebbe la terza di fila, cosa mai successa nella storia del club. La Lazio, invece, ha trionfato per 5 volte: la curiosità è che nelle ultime due occasioni (2017 e 2019) c’era proprio Simone Inzaghi in panchina. Dall’ultima Supercoppa con il piacentino, i biancocelesti non hanno mai più alzato al cielo un trofeo.

Inzaghi e Sarri in Supercoppa

Il precedente del 2019 è particolarmente curioso, visto che Juventus-Lazio era, anche in quel caso, la sfida in panchina tra Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Come detto, furono i biancocelesti a imporsi con un sorprendente e schiacciante 3-1.

Se per il tecnico toscano quello è l’unica presenza in Supercoppa, il discorso è diametralmente opposto per l’allenatore dell’Inter, che è uno specialista della competizione e insegue un record assoluto nella storia del calcio italiano. Simone Inzaghi, infatti, ha vinto 4 volte il trofeo e condivide il primato con Marcello Lippi e Fabio Capello: trionfare in questa edizione significherebbe fare meglio di chiunque altro.