Futuro San Siro: c’è il PIANO per ristrutturare lo stadio

Il Comune di Milano non molla su San Siro. Al contrario, rilancia: come riportato dall’edizione milanese de La Repubblica, infatti, una nuova ipotesi di ammodernamento è stata presentata al sindaco Beppe Sala da parte del capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico.

Si tratta di un nuovo tentativo di trattenere alla Scala del Calcio, Inter e Milan, che però sono da sempre contrarie alla riqualificazione dello stadio e, nel mentre, stanno procedendo con il loro progetti solitari per la costruzione di due nuovi impianti.

Il nuovo progetto prevede un uno stadio da 75mila posti (5mila in più rispetto al progetto autonomo nerazzurro), con 10mila “posti speciali” e una sorta di quarto anello da sviluppare non in altezza, ma in modo complementare alla struttura esistente.

Come riferisce sempre il quotidiano, allo stato attuale sembra difficile che Inter e Milan facciano marcia indietro, sebbene tra i “sostenitori” di San Siro ci sia ancora la convinzione di poter far cambiare idea alle due società.