VIDEO – Massimo Mauro che GAFFE con Mazzarri: ” Come affronterai l’Inter?”

Il Napoli è stata la prima squadra a conquistare la finale di Supecoppa, battendo 3-0 la Fiorentina. Oggi, Inter e Lazio si giocheranno l’altro posto a disposizione. Anche se Massimo Mauro sembra esserselo dimenticato nel post-partita Mediaset di ieri sera.

L’opinionista televisivo, infatti, ha chiesto a Walter Mazzarri informazioni tattiche su come avrebbe affrontato l’Inter in finale, ignorando di fatto la Lazio. A sua parziale discolpa, Mauro si è subito corretto in diretta per il lapsus, ma l’errore rimane.

Questo il video della gaffe: