Analisi TOTALE Inter-Atalanta: segreti, preview e formazioni

VERSO INTER-ATALANTA

Finalmente l’Inter si appresta a liberarsi dell’asterisco in classifica che la accompagna da più di un mese. La squadra di Simone Inzaghi ospiterà mercoledì 28 febbraio (ore 20:45) l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in una gara valida per il recupero della 21a giornata, rinviata a causa dell’impegno della capolista nella Supercoppa araba durante il mese di gennaio. L’Inter, attualmente a +9 sulla Juventus seconda, ha la possibilità di guadagnare ulteriore terreno.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e verrà arbitrata da Andrea Colombo. Tuffiamoci quindi in questo recupero infrasettimanale attraverso la nostra analisi totale.

