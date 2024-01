1 di 6

L’Inter ha sostanzialmente chiuso il mercato di gennaio con l’acquisto di Tajon Buchanan, il prestito di Lucien Agoumé al Siviglia e la cessione di Stefano Sensi al Leicester, che a breve diventerà ufficiale. In molti, all’inizio della sessione invernale, auspicavano un intervento in attacco, ma il reparto rimarrà così com’è fino al termine della stagione: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Il discorso cambierà però in estate, con alcuni movimenti che appaiono già definiti, oltre alla possibilità di muovere una pedina in prestito o di acquistare un nuovo attaccante. Proviamo quindi a ipotizzare come potrebbe essere l’attacco dell’Inter 2024-25.

