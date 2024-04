I tre indizi svelati da Ausilio sul calciomercato dell’Inter

Dopo il trionfo scudetto di ieri sera, Piero Ausilio ha dato un’anticipazione su come sarà il prossimo calciomercato estivo dell’Inter. A domanda diretta di Fabrizio Biasin, il direttore sportivo nerazzurro ha dato tre indizi.

Partiamo dal primo, che più di un indizio è un annuncio di qualcosa che si sapeva già: “Inutile stare qui a nascondere quello che è il segreto di Pulcinella, abbiamo preso già due calciatori forti e dovranno inserirsi in un gruppo di calciatori importanti“. Ausilio non ha fatto nomi, ma si riferisce ovviamente a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, centrocampista polacco e attaccante iraniano che arriveranno a parametro zero rispettivamente da Napoli e Porto.

Il secondo: “Non ci aspetta una stagione come l’anno scorso in cui abbiamo dovuto cambiare 12 calciatori“. Dopo i grandi cambiamenti dell’estate passata, con alcuni big dello spogliatoio che hanno salutato come Handanovic, Skriniar, D’Ambrosio, Brozovic, Dzeko e Lukaku, questa volta la storia sarà diversa. Si punterà sulla continuità, limitandosi a dei ritocchi nei ruoli in cui emergeranno delle necessità.

L’ultimo riguarda la quantità di giocatori nell’Inter 2024-25: “Non vogliamo fare una rosa molto grande, abbiamo visto anche quest’anno, uno dei segreti di questa squadra è di avere coinvolto tutti“. Si tratta forse della rivelazione più significativa, visto che negli ultimi tempi si era tanto parlato di rosa extra-large per affrontare una stagione che – quanto a numero di partite – potrebbe essere usurante fra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, nuova Champions League (almeno due partite in più rispetto a oggi) e Mondiale per Club in estate. L’idea rimarrà quindi quella di mantenere i consueti due giocatori per ruolo, richiesta fatta da Inzaghi fin dal suo arrivo nel 2021.