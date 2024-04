Musica per coprire i cori interisti: c’è la spiegazione del Milan

Al fischio finale dell’arbitro che ha sancito vittoria, scudetto e seconda stella dell’Inter, ha fatto molto discutere la scelta dello speaker del Milan di far partire musica a tutto volume per (tentare di) sovrastare i cori dei tifosi nerazzurri in festa.

Il giornalista Giovanni Capuano su X ha riportato la spiegazione che filtra dal club rossonero sull’accaduto: “Non un dispetto, ma l’applicazione di quanto richiesto in sede di prevenzione ordine pubblico per evitare tensioni ‘canore’ tra le due tifoserie. Per altro nel ventre di San Siro i dirigenti rossoneri si sono prontamente congratulati con quelli nerazzurri per la conquista dello scudetto“.