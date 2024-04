Sassuolo-Inter, data e orario UFFICIALE: il comunicato della Lega

In attesa di ufficialità per quanto riguarda lo spostamento di Inter-Torino a domenica 28 aprile alle 12.30, la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari della 35esima giornata di campionato.

L’Inter, fresca dello scudetto vinto aritmeticamente ieri sera nel derby contro il Milan, farà visita al Sassuolo. Un match delicatissimo per i neroverdi in piena bagarre per non retrocedere, contro i nerazzurri che presumibilmente si presenteranno con parecchio turnover.

Come annunciato pochi istanti fa, Sassuolo-Inter si giocherà sabato 4 maggio 2024 alle ore 20.45.