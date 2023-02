Torna Brozovic, ma il futuro è un rebus: 3 mosse dell’Inter sul mercato

Entrato con personalità nella ripresa di Inter-Porto, Marcelo Brozovic ha dimostrato a tutto San Siro di essere realmente tornato. Il centrocampista croato non gioca infatti con continuità da fine settembre, vale a dire dal primissimo infortunio rimediato con la sua Nazionale. Nonostante la centralità nel gioco nerazzurro, il club starebbe comunque valutando più ipotesi per il suo futuro.

Dinnanzi alla necessità di far cassa nel prossimo mercato, Brozovic potrebbe essere uno dei grandi sacrificati insieme a Denzel Dumfries. L 'Inter , che nel suo ruolo ha investito tanto su Asllani ed ha soprattutto scoperto le grandi capacità di Calhanoglu, starebbe considerando una cessione del croato dinnanzi ad una proposta da oltre 30 milioni di euro. Tra i club più interessati in Europa, in tal senso, va registrato l'interesse del Barcellona.

A questa prima mossa di mercato, potrebbe seguire una reazione in entrata. Tra i blaugrana c'è infatti un calciatore che l' Inter insegue da diversi anni e che rientra tutt'ora nell'elenco degli obiettivi dei dirigenti nerazzurri. Stiamo parlando di Franck Kessié, centrocampista che durante le tappe all' Atalanta e al Milan era stato più volte vicino al trasferimento. A causa dello scarso impiego con il Barcellona, già la prossima estate potrebbe finire sul mercato.

Il terzo ed ultimo movimento dell'Inter a centrocampo riguarda invece un rinnovo, quello di Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco andrà infatti in scadenza di contratto nel giugno 2024, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicinissimo alla firma per il prolungamento sino al 2026 o addirittura 2027. Una grande notizie per Simone Inzaghi che sin dallo scorso anno ha sempre fatto grande affidamento sulle qualità dell'ex rossonero in più posizioni della mediana.