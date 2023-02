SI – Ausilio guarda al futuro: all’Olimpico per due giocatori del Salisburgo

Dopo l'immobilismo del mercato di gennaio, l' Inter si prepara a una sessione estiva contrassegnata dalla ricerca di occasioni e di talenti sui quali investire per il futuro. Piero Ausilio è già al lavoro per trovare i profili giusti.

Come riportato da Sportitalia, il direttore sportivo nerazzurro era ieri sera allo stadio Olimpico per il match di Europa League tra Roma e Salisburgo . Osservati speciali c'erano due giovani della squadra austriaca: l'attaccante svizzero Noah Okafor , classe 2000, e il centrocampista danese Maurits Kjaergaard , classe 2003.

Impossibile, ora come ora, capire quanto questi due nuovi nomi monitorati dall'Inter possano diventare obiettivi concreti per il futuro. Di certo, entrambi confermano l'interesse degli ultimi mesi per una strategia di mercato più indirizzata sui giovani prospetti rispetto al passato recente. Con un budget limitato, d'altronde, è meglio investire su nomi ancora in via di maturazione e il cui prezzo, di conseguenza, sia ancora abbastanza contenuto.