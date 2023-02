Cds – Confermati i contatti con Turkish Airlines per il nuovo sponsor

L'Inter deve trovare al più presto una soluzione per quanto riguarda il main sponsor. La questione Digitalbits sta creando un danno non solo un economico alla società, ma anche di immagine. Naturale, inoltre, che la società nerazzurra voglia affidarsi a un marchio in grado di generare introiti importanti. E, in questo periodo storico, non sembra esserci altra via se non quella che conduce al Medio-Oriente.