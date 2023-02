Nuovo Stadio, il Milan accelera: via da San Siro senza l’Inter

Al momento l'Inter continua a muovere i propri passi su San Siro in coabitazione e attende dal Milan eventuali comunicazioni differenti in via ufficiale, che per ora non sono arrivate. La crescita dei ricavi da stadio è, in ogni caso, è una componente imprescindibile per il futuro dell'Inter. Restare indietro in questo progetto rispetto ai rossoneri, sarebbe un errore pesante. Soprattutto se a frenare il tutto sono le difficoltà dell'attuale proprietà.