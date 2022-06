Acquisti e rinnovi ufficiali, vertice Dybala-Inter: cosa ci aspettiamo da questa settimana

Cosa potrebbe succedere nella nuova settimana nerazzurra

Antonio Siragusano

Inizia una settimana bollente in casa Inter, tra possibili annunci ufficiali e rinnovi in arrivo. I prossimi, infatti, potrebbero essere i giorni decisivi per gli annunci di André Onana ed Henrikh Mkhitaryan, entrambi già bloccati dal club nerazzurro a costo zero e in arrivo da Simone Inzaghi. Sul capitolo rinnovi, invece, oltre al prolungamento del tecnico interista fino al 30 giugno 2024 - anticipato da Steven Zhang nell'ultima intervista rilasciata sui canali ufficiali del club -, in settimana potrebbero arrivare anche quelli di Samir Handanovic e Alex Cordaz. Entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 verranno rinnovati almeno fino al 2023.

Tra gli obiettivi in entrata, poi, occhi puntati sul vertice atteso in settimana con Paulo Dybala. L'Inter ha già proposto un'offerta da 6 milioni netti più 1 di bonus per un triennale con opzione per il quarto anno. L'agente Jorge Antun, atteso nell'incontro in settimana con i dirigenti nerazzurri, potrebbe dare nei prossimi giorni una prima risposta che in Viale della Liberazione sperano sia positiva dopo aver ricevuto segnali confortanti da parte del calciatore.

Sul fronte Lukaku, invece, si attendono notizie da parte dell'entourage del calciatore, impegnato a trattare con il Chelsea per cercare una via d'uscita comoda che gli consenta il ritorno all'Inter. In questo caso c'è tempo fino al 30 giugno, data limite fissata dal club nerazzurro. Si continua a lavorare senza particolare fretta, infine, su altri obiettivi come Bellanova, Asllani e Schouten, nuovo profilo per il centrocampo osservato dai dirigenti dell'Inter.