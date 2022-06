Bastoni-Tottenham, l’Inter aspetta la mossa dei londinesi. E intanto per Bremer…

Come detto da Romano, il Tottenham sarebbe seriamente pensando ad un investimento pesante su Bastoni, probabilmente dietro richiesta di Antonio Conte. Al momento però non c'è stata nessun offerta ufficiale da parte del club londinese. L'interesse c'è, ma per ora nessun canale è stato aperto tra le due società e l'Inter aspetta una mossa degli Spurs. Allo stesso tempo l'Inter starebbe cercando di accelerare i tempi per Bremer. Con il giocatore l'accordo sarebbe totale da diverso tempo, c'è però da superare la resistenza del Torino che vorrebbe incassare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello. Secondo Romano già nei prossimi giorni l'Inter cercherà di chiudere l'operazione. Dopodiché l'addio a Bastoni, per quanto sofferto, potrebbe essere meno doloroso.