Mercato – Inter, cosa manca per gli addii di Sanchez e Vidal: il punto

Le ultime sul futuro dei due cileni

L' Inter si sta muovendo moltissimo sul mercato in queste ultime ore. Il colpo Mkhitaryan è molto vicino, per Dybala ci aspetta ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni e Bellanova resta un nome molto caldo . Per tutte queste entrate, però, ci dovranno anche essere delle uscite. Oltre al discorso di un big scarificato , l'Inter sta lavorando anche sugli addii di Sanchez e Vidal . I due cileni, come sappiamo, rappresentano voci pesanti sugli ingaggi totale dei nerazzurri.

"Più in salita l'accordo per l'incentivo all'esodo di Alexis Sanchez", scrive sempre il Corriere dello Sport. Per El Niño Maravilla, si era parlato di Siviglia negli scorsi giorni ma la faccenda sembra essere più complessa. Nel contratto di Sanchez non ci sarebbe infatti una clausola, l'Inter sarebbe così costretta a rescindere il contratto a meno che non si faccia avanti qualche squadra.